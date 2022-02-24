لبنان | عثمان لم يمثل وقاضي التحقيق يحدّد جلسة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

لم تنعقد جلسة التحقيق مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بناء على ادعاء النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون ضده بجرم “عرقلة تنفيذ قرار قضائي يتعلق بإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مكتبها، والتي كان جهاز أمن الدولة يحاول تنفيذها”.

وأوضح مصدر قضائي لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن “الجواب على مذكرة تبليغ اللواء عثمان لم ترد للقاضي منصور، ما يعني أن مدير عام قوى الأمن لم يجر أصولا”.

وأشار إلى أن “القاضي منصور أرجأ الجلسة الى موعد لاحق لم يكشف عنه لأسباب أمنية”.