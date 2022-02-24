لبنان | بعد ارتفاع أسعار النفط ..كم سيبلغ سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 3:33 مساءً

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث لـ”ام تي في” أن الأزمة الروسيّة – الأوكرانيّة ستؤثر حكماً على أسعار المحروقات وسيرتفع سعر البنزين ليصل إلى حوالى الـ400 ألف هذا إذا بقي سعر الدولار مستقرًّا على ما هو عليه اليوم.

من جهته، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار” أنّ تكون المحطات قد توقفت عن تسليم الوقود اليوم، وأكّد أنّ “الشركات تعمل على تسليم البنزين بشكل اعتيادي وتعمل على تفريغ بواخرها”، موضحًا أنّه “لن يصدر جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات اليوم بسبب استقرار سعر صرف الدولار محلياً، وستترقب الوزراة سعر برميل النفط العالمي، على أنّ يصدر سعر جديد الأسبوع المقبل”.

كذلك، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ “سعر صفيحة البنزين سيرتفع ليصل إلى ما يقارب الـ450 ألف ليرة بعد أن قفز سعر برميل البترول في السوق العالمي إلى أكثر من 100 دولار”.

وصعدت أسعار النفط اليوم، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنّ روسيا باشرت “هجوماً واسع النطاق” مع ضربات على مدن عدّة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات. وتجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار على خلفية “العملية العسكرية” الروسية في أوكرانيا.