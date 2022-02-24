لبنان | الجميّل: متخوّف من استخدام حزب الله “عقله الميليشياوي” لضرب الاستقرار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 3:03 مساءً

أعرب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل عن تخوّفه من ان يستخدم حزب الله العقل الميليشياوي لمحاولة ضرب استقرار البلد خصوصا إذا رأى ان نتيجة الانتخابات لا تصب في صالحه وبالتالي قد يفتعلون المشاكل، قائلا: “لكننا سنكون بالمرصاد وسنقوم بكل ما في وسعنا لمواجهة هذه الامور”.

وشدّد الجميّل، في زيارة الى متربوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، على الإلتزام الكامل بسيادة لبنان واستقلاله والمواجهة الكبيرة التي يخوضها الشعب اللبناني والتي تتمثّل بالدفاع عن السيادة بوجه السلاح والفوقية التي يمارسها حزب الله وفريقه، والحروب التي يفرضها على الدولة واللبنانيين، والعزل الدولي والعربي وابعادنا عن المجتمع الدولي الذي كان دائماً الى جانب لبنان، كما اصبح بمعية المنظومة الحاكمة يسيطر على المؤسسات، معتبرا أن حزب الله أصبح يستلم المؤسسات ويجرّ الدولة كلّها الى العزل والمواجهة مع المجتمع الدولي والعربي الأمر الذي يعرّض كل اللبنانيين في الخليج للخطر. وأن هذه جريمة كبرى ترتكب في حق الشعب.

واذ لفت الى أن الحزب يواصل تحدي الشعب اللبناني والدول العربية والمجتمع الدولي بمؤتمرات متعلّقة باليمن والبحرين وكل القضايا التي لا علاقة للبنان بها، شدد الجميل على أن لبنان ليس منصة للمواجهة إذ لدينا ما يكفي من المشاكل ويجب ان نحيّد أنفسنا عن صراعات المنطقة لا أن نجرّ لبنان إلى هذا النوع من الصراعات، متطرّقا الى الكلام الأخير لرئيس المجلس السياسي في حزب الله، وقال “أحد مسؤولي حزب الله شبّه الانتخابات النيابية بحرب تموز جديدة. للأسف نتعاطى مع حزب لا يفهم الا لغة الحرب والعنف ولا يملك الثقافة الديمقراطية التي تسمح له التعاطي مع الانتخابات بالطريقة المناسبة”.

الى ذلك، جدّد تأكيده على “أن الانتخابات ستكون استفتاء للشعب اللبناني ليعبّر عن غضبه من إستسلام الطبقة السياسية أمام حزب الله، كما سيشكّل معركة كبيرة لاعادة بناء لبنان وفق قواعد جديدة سيادية، وطنية واصلاحية للنهوض باقتصادنا وبلدنا، وبناء مستقبل أفضل لأولادنا. ونحن على ثقة بأن اللبنانيين سيكونون على قدر المسؤولية بعدما رأوا واكتشفوا فظاعة الغش الذي تعرّضوا له منذ 2018”.