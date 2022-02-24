لبنان | المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: بعثة إلى لبنان للاطلاع على الإصلاحات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 1:39 مساءً

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً خصص لبحث مشاريع البنك الدولي مع لبنان شارك فيه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وعضوية كل من مدير الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط وشمال افريقيا ستيفان كوبرلي، مدير قطاع الاقتصاد الكلي للتجارة والاستثمار مارسيلو استيفاو، المدير الاقليمي للأنماء المتوازن للقطاع المالي والمؤسسات ندير محمد، مدير إدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا آيات سليمان، في حضور النائب نقولا نحاس، ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وتم خلال الاجتماع البحث في واقع الاقتصاد في لبنان، ومجالات التعاون والمساعدات التقنية والفنية التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان في ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، والبنى التحتية وخصوصا الكهرباء والمياه والبيئة.

بعد اللقاء أعلن كومار جاه: هناك بعثة من البنك الدولي تزور لبنان وتضم مدراء مسؤولين عن التنمية، والبيئة والتغيير المناخي، وعن القطاع الاقتصادي والتجاري وهي في لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني واعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطويرالاصلاحات الهيكلية الأخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه. لبنان بحاجة الى ايلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الاصلاحية مع الأطراف المعنية للتوصل الى اقرارها وتبنيها، كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا نرغب برؤية تبني خطة للكهرباء في أسرع وقت ممكن لأنها شرط اساسي للبنك الدولي من اجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء.

وكان الرئيس ميقاتي شارك عبر تطبيق “زوم” في “منتدى المشرق للتحول الرقمي” الذي يضم لبنان، الاردن والعراق وينظمه البنك الدولي.

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة تحدث فيها عن أهمية التحول الرقمي في محاربة الفساد في الادارات وعن أهميته في تحقيق طموح الشباب في لبنان والمنطقة. وأعلن أن الحكومة تعمل عبر لجنه وزارية لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الادارات العامة”.

كما تحدثت في المؤتمر وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا عساكر التي شرحت العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لإقرار وتطبيق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي مفنّدةً كافة مبادئها ،ومؤكدةً انها تركز بشكل اساسي على اراحة الشعب اللبناني، باعتبارها حجر الزاوية لأي عملية نهوض، كون التحول الرقمي يشكل الممر الاساس لإصلاح الادارة العامة، واعتماده سيؤدي حتماً لتحسين فوري في حياة المواطنين عبر تقديم خدمات الكترونية سريعة وشفافة تغنيهم عن المرور بالقنوات العادية التي للأسف ما زال الفساد يستشري فيها”.

وعن مجالات التعاون بين بلدان المشرق المشاركة بالمنتدى اشارت ” الى وجوب التعاون التقني بين البلدان الصديقة والشقيقة خاصةً بعد تحول العالم الى قرية صغيرة مقترحةً في هذا الإطار انشاء منصة مشتركة لأكاديمية رقمية تعنى بتطوير المهارات في الدول المشاركة في تلك المنصة لمشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.