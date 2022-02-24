لبنان | تعميم من وزارة السياحة للمؤسسات المطعمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن تعميمها الموجّه إلى المؤسسات المطعمية كافة.

وجاء فيه: “حفاظاً على الوجه السياحي في لبنان لا سيما لناحية الالتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة، تعمّم وزارة السياحة على المؤسسات المطعمية كافة وجوب الالتزام بوجهة الاستعمال المحدّدة لها من قبل الوزارة، كما تؤكد على المؤسسات غير المرخّصة ضرورة استكمال مراحل الترخيص في السرعة القصوى، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة”.