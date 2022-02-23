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لبنان | إليكم مقررات مجلس الوزراء

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

مجلس الوزراء

تلا وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي, مقررات جلسة مجلس الوزراء فور إنتهائها.

وقال الحلبي: “وجّه المجلس تنويهاً لقوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات وقد أقر المجلس معظم بنود الجلسة”.

وتابع، “تعديل الرسوم المتوجّبة على إصدار جواز السفر اللبناني والموافقة على طلبات الداخلية بخصوص الإجراءات والتدابير التي ستّتخذها الوزارة خلال الانتخابات المقبلة”.

وتوجّه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالقول: “مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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