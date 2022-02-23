لبنان | أوضاع المستشفيات بين وزير الدفاع وهارون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

في سلسلة لقاءات قام بها وزير الدفاع الوطني موريس سليم اليوم، استقبل النائب جان طالوزيان وجرى عرض الاوضاع العامة معه.

كما استقبل الوزير سليم محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي بحث مع وزير الدفاع بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لتلقي الهبات موضوع الهبات الدولية التي تصل عبر مرفأ بيروت.

كذلك التقى الوزير سليم نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون الذي عرض معه واقع المستشفيات وأمورا مالية بين المستشفيات والمؤسسة العسكرية.

وأكد الوزير سليم ان متابعة الأمور الثنائية يجري متابعتها على الصعيد المالي.