لبنان | مسلسل السرقات تابع… مسجد عين المريسة في المرصاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 3:43 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بتعرض مسجد عين المريسة للسرقة فجر اليوم، حيث تسلل شخصان ملثمان الى حديقة المسجد، وسرقا ماكينة مكيف خارجية(كومبراسور) وقطعا الاسلاك الكهربائية للمكيفات والانارة الضوئية، كما عمدا الى تفكيك عدد من الكاشفات الضوئية(البروجكتورات).

وعندما تنبه حراس المسجد للأمر لاذا بالفرار تاركين وراءهما الأكياس التي جمعا فيها مسروقاتهما.

وقد حضرت عناصر من فصيلة مخفر ميناء الحصن وفتحت تحقيقا بالحادث.