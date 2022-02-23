لبنان | جماعة إرهابية تجندّ شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي توقيف جماعة إرهابية تجندّ شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية، معتبراً أّنّ “قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية”.

ولفتت قوى الأمن الداخلي إلى أنّ العملية جاءت “بناءً لتوجيهات المدير العالم لقوى الأمن القاضية بإجراء متابعة مستمرّة ودائمة لنشاط التنظيمات الإرهابية في لبنان، من قبل شعبة المعلومات وبصورة خاصة تلك التابعة لتنظيم (داعش)”.

وأوضحت أنّ “شعبة المعلومات تجنّد مصدراً بشرياً ضمن مجموعات التواصل العاملة لصالح (داعش)، وبداية العام 2021، تمّ ربط المصدر بأحد كوادر التنظيم الأمنية في سوريا”.