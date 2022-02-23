لبنان | الدفاع المدني: 41 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد15) :
* أعشاب (عدد2) :
(م.جبل لبنان) (عدد2) : فيطرون – الخلوت.
* منازل (عدد7): بنت جبيل – بعلشميه – الحمراء – القبيات – تول – جبيل – الوردانية .
* سيارات (عدد1): المصيلح.
* كهرباء (عدد1): محول كهرباء في بعلبك.
* نفايات (عدد4): الفنار – غبالة – الدكوانة – انطلياس.
– نقل وإسعاف (عدد21) :
* حوادث (عدد18): عين الريحانة – بئر حسن – الحدث (2)- طريق الجديدة – عمشيت (2)- حارة حريك – الدورة – الليلكي – رياق – كورنيش المزرعة – البرج – ديرسريان – راس النبع – الطيونة – قصقص – الجناح .
* حوادث سير (عدد3): الاوزاعي ونقل جريح الى المستشفى – غوسطا ونقل جريح الى المستشفى – الماريوت /بيروت ونقل جريح الى المستشفى .
– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : انقاذ طفل من داخل مصعد في عشقوت – انقاذ مواطن من داخل مصعد في البوار .
– خدمات عامة (عدد3) : لحفد – حمانا – مار مخايل .
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 41 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.