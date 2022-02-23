لبنان | كيف تسدّد ضرائب ورسوم المالية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكّرت شركة “بوب فينانس” وكيل “ويسترن يونيون” في لبنان، “المواطنين الراغبين في تسديد الضرائب والرسوم السنوية والدورية المتوجبة عليهم لوزارة المالية، انه في إمكانهم تسديدها في أي من مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية”.

وبحسب بيان الشركة، تشمل هذه الخدمة “تسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة لوزارة المالية بطريقة سهلة، وذلك عبر طبع نموذج الإشعار الخاص بالضريبة المطلوب تسديدها وملئها ثم التوجّه إلى أقرب مركز “بوب فينانس” وتسديد المبلغ المتوجب”.

وختمت: للمزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة يُرجى زيارة أقرب مركز لبوب فينانس أو الاتصال على الرقم 01906666.