لبنان | من أزال رسالة لبنان حول الخط 29 عن موقع الامم المتحدة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما تداولت معلومات مفادها بأنه تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٢ الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ منطقة متنازع عليها، عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أننا لم “نطلب حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 الى الامم المتحدة”.

وقال بو حبيب في حديث لـ”ليبانون فايلز”: “أجريت اتصالاً مع مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه الرسالة، ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقنياً”.

وأضاف: “هناك فرضية أن موقع الامم المتحدة تعرض للقرصنة”.