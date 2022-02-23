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لبنان | جواد في قبضة الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين
توقيف

موقوف

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول أحد الأشخاص الناشطين في تجارة وترويج المخدّرات، ملقّب بـ “جواد”، وتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق: صيدا، طريق المطار، والحدت – بعبدا، من بينهم شخص من التابعية السودانية يعمل “ناطور” في أحد الأبنية في محلّة السانت تيريز- الحدت كان المكتب المذكور قد أوقفه سابقاً.

بتاريخ 19-2-2022، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات رصد استمرت قُرابة شهر، داهمت قوّة من المكتب المذكور مكان تواجد “جواد” المذكور في محلّة طريق المطار، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ح. ب. (من مواليد عام 1993، سوري)
ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

– /181/ غرام كوكايين.

– /300/ غرام حشيشة الكيف.

– كميّة من الحبوب المخدّرة.

– مبالغ مالية بالعملتَين اللبنانية، والأميركية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

جواد بقبضة الأمن

جواد بقبضة الأمن

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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