لبنان | جواد في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول أحد الأشخاص الناشطين في تجارة وترويج المخدّرات، ملقّب بـ “جواد”، وتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق: صيدا، طريق المطار، والحدت – بعبدا، من بينهم شخص من التابعية السودانية يعمل “ناطور” في أحد الأبنية في محلّة السانت تيريز- الحدت كان المكتب المذكور قد أوقفه سابقاً.

بتاريخ 19-2-2022، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات رصد استمرت قُرابة شهر، داهمت قوّة من المكتب المذكور مكان تواجد “جواد” المذكور في محلّة طريق المطار، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ح. ب. (من مواليد عام 1993، سوري)

ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

– /181/ غرام كوكايين.

– /300/ غرام حشيشة الكيف.

– كميّة من الحبوب المخدّرة.

– مبالغ مالية بالعملتَين اللبنانية، والأميركية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.