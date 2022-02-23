لبنان | استعدوا لمنخفض جوي جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

يؤثر على لبنان اليوم، طقس مستقر يليه منخفض جوي يؤثر على لبنان بدءاً من يوم غد الخميس ويستمر لأيام عدة، ويصبح ضعيف الفعالية يومي السبت والاحد.

ويحمل هذا المنخفض معه الأمطار والثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة التي ستشهد ارتفاعا الى ما فوق المعدل اليوم مع رياح شرقية مغبرة قليلاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجة

٢- الجو: غائم جزئياً

٣- الرياح: غربية شرقية تنشط ليلا خصوصا على الجبلا وتكون سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: يتحول الطقس الى غير مستقر تدريجيا بعد الظهر ويكون غائما وممطرا مع عواصف رعدية فيما يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلاً الى الـ ١٦٠٠متر. وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٥ و ١١ درجة، فيما الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و ٥٠كم/س تتحول نهارا الى جنوبية غربية وتبقى نشطة.

الجمعة: طقس غير مستقر تدريجيا وممطر مع عواصف رعدية فيما يتدنى مستوى تساقط الثلج ليلاً الى الـ ١٥٠٠متر فيما درجات الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٠ درجة، أما الرياح فجنوبية غربية نشطة بين ٣٠ و ٥٠كم/س.