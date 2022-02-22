لبنان | سفير لبنان بأوكرانية: الطلاب يشعرون بخطر وعلى الدولة اللبنانية​ المساعدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 9:29 مساءً

بعد التطورات التي تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية لا بد من تأثر الجالية اللبنانية.

من هنا، أشار سفير لبنان في ​أوكرانياة علي ضاهر، إلى أن “الأزمة الأوكرانية طغت على كل الأزمات التي أصبحت ثانوية، وتداعيات هذا الضغط انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصا ​الطلاب​ خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أن “​الجالية اللبنانية​ تنقسم الى فئات من حاملي الجنسية والإقامات الدائمة وآخرون من الإقامات المؤقتة ومنهم من يقوم بزيارات خاصة، والفئة الأهم هي فئة الطلاب.

وتابع: “وفيما يتعلق بالطلاب، هي الفئة الأكثر حاجة، قمنا بمساعينا لنضمن إستمرارية ​العام الدراسي​ لهم خصوصا بعد معاناة ​الدولار​ الطالبي، وكل الإتصالات التي أجريناها، معظم الجامعات متجاوبة الى حد بعيد بالإرجاء النسبي لدفع الأقساط، ويجب أن تواكبنا ​الدولة اللبنانية​ بالمساعدة”.

وأضاف: “الجامعات الأوكرانية تتوزع بين وطنية وخاصة وهي مسؤولة أمام دولتها للإستحصال على الأقساط بالأوقات المطلوبة لكن بمساعينا وافقوا على تأخير الدفع للطلاب اللبنانيين”.

وعن المساعي لإخراج اللبنانيين من أوكرانية، قال ضاهر: “للمغادرين الى بيروت موضوع يخصهم، ونحن أعلنا كسفارة أننا بالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعية، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل بمغادرة أوكرانية”.