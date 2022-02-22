لبنان | عون: مستمرّ بالعمل على كل ملف ولو بقيت وحيداً بلا دعم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “ترسيم الحدود هي مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرّط بها، أنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني”.

وأشار عون في حديث لقناة الـ otv أن “حرية وسيادة واستقلال لبنان لطالما كان الشعار الذي في ظلّه أقوم بكل عملي السياسي”.

وتابع: “يا شباب لبنان أقول عاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم والحفاظ عليه بين أهداب العيون، يا شباب لبنان اعملوا لبناء لبنان جديد يليق بكم وبأولادكم، فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً، فلنناضل معاً لمعرفة الحقيقة ولبناء غداً أفضل مليء بالحياة الكريمة والعيش بكرامة”.

وأضاف: “كلمتي الى اللبنانيات واللبنانيين، نحن على أبواب الانتخابات، عيشوا أحراراً لدقائق وراء العازل، تعيشون أحراراً مدى الحياة”.

وشدد على أن “أيّاً كان المرتكب في الشقّ المالي سيلقى العقاب المستوجب له، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف وفي كل ملف من حق اللبنانيين أن يعرفوا تفاصيله، حتى ولو بقيت في النهاية وحيداً وحتى من دون دعم”.