لبنان | بهاء الحريري لـ”اسوشييتد برس”: حزب الله الماضي الفاشل وليس لبنان المستقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - الأخ الأكبر المنفصل عن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري, يقول إنه يأمل في أن تجلب الانتخابات المقبلة الى لبنان, الواقع تحت رزح الازمة التي ضربته, جيلًا جديدًا من القادة ، مضيفًا أنه سيفعل كل ما في وسعه, لإحداث تغيير إيجابي والمساءلة عن الفساد السابق.

كما يصف بهاء الحريري جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة, بأنها منظمة إرهابية ، واصفاً إياها بأنها جزء من “الماضي الفاشل” للبلاد.

تصريحاته التي أدلى بها الى وكالة أسوشيتيد برس هذا الأسبوع, تأتي بعد شهر على إعلان شقيقه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري, انسحابه من الساحة السياسة, وعدم خوضه الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار (مايو) المقبل. قرار الحريري المفاجئ, جسّد وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود, خلو الساحة السياسية من هذه الأسرة السنية القوية, مما يضيف حالة من التزعزع في بلد يصارع الانهيار المالي.

لم يقل بهاء الحريري ما إذا كان سيترشح شخصيا” في الانتخابات النيابية.

والشقيقان على خلاف منذ أن تولى سعد الحريري اكمال مسيرة والده المقتول رفيق الحريري, بعد اغتياله في تفجير ضخم بشاحنة مفخخة عام 2005. بعد ذلك، اختارت الأسرة سعد الحريري للقيادة, وبالتالي تخطي شقيقه بهاء, الذي يكبره بسنوات عدة.

بهاء ، الذي يُنظر إليه على أنه تصادمي, مقارنة بسعد الأكثر اعتدالًا، انتقد شقيقه في السنوات الأخيرة, كونه لينًا للغاية مع حزب الله، وتعايش مع الجماعة المدعومة من إيران في الحكومات الائتلافية المتعاقبة التي كان يرأسها. ما كلفه أيضًا خسارة دعم القوة السنية الاكبر, المملكة العربية السعودية, وهي التي في وضع منافس إيران، اذ أصبحت تعتبره متساهلًا جدًا مع حزب الله.

غارق في المشاكل المالية وفاقد للدعم السياسي للسعودية، أعلن رئيس الوزراء السابق أنه سيترك السياسة, ولن يخوض الانتخابات، داعياً حركته السياسية، تيار المستقبل ، إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

لم يقل بهاء الحريري لم يعلن حتى الان ما إذا كان سيترشح شخصيا”, أم أنه سيكتفي بدعم المرشحين في الانتخابات وحسب. كما أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان, يعتبره رجل المملكة الجديد في لبنان.

عاش رجل الأعمال البالغ من العمر 56 عامًا في خارج لبنان, معظم حياته. وقد تعرض لانتقادات على نطاق واسع لبقائه بعيدا”، ليتدخل فقط, عندما يواجه شقيقه مشكلة. ومن غير المرجح أن يدعم عدد كبير من الذين ثاروا ضد الطبقة السياسية في عام 2019 بهاء الحريري، الذي اتُهمت عائلته بالفساد في حقبة ما بعد الحرب الأهلية.

ورد اسم بهاء الحريري للمرة الاولى في تقارير وسائل الإعلام اللبنانية, كمرشح محتمل تدعمه السعودية ليحل محل شقيقه, عندما أعلن سعد الحريري استقالته من العاصمة السعودية في نوفمبر 2017 ، في اشارة الى هيمنة حزب الله على لبنان.

يعتقد كبار المسؤولين اللبنانيين أن المملكة العربية السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة في ذلك الوقت. هذه الخطوة الدراماتيكية كان لها ارتداد عكسي: سعد الحريري عاد إلى الوطن, وأعاد تحالفه مع حزب الله ، وخسر الدعم السعودي ليعود ويستقيل من منصب رئاسة الوزراء في عام 2019 , استجابة للاحتجاجات الجماهيرية على مستوى البلاد ضد الطبقة الحاكمة.

قال بهاء الحريري ، في إشارة غير مباشرة إلى شقيقه: “الفارق بيني وبين أفراد عائلتي الذين مارسوا السياسة في السنوات الخمس عشرة الماضية كبير جدًا, ولا يمكنني قبول السياسات الفاشلة التي مارسها بعضهم ، والتي أدت بالبلاد إلى هذا الانهيار”.

وأضاف: “الشعب يطالب بجيل جديد من القيادة منفصل تمامًا عن أولئك الذين قادونا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية إلى ما نحن عليه اليوم, الدولة الفاشلة”.

وأشار الحريري ، الذي رد يوم الأحد على أسئلة مكتوبة أرسلتها إليه وكالة أسوشييتد برس من مقره في لندن ، إلى أنه لن يتعامل مع حزب الله.

“أرى في حزب الله الماضي الفاشل وليس لبنان المستقبل. فالمنظمات الإرهابية تدمر البلاد, ولا تبني دولاً ” قال بهاء الحريري, مضيفا: ” الشعب ليس في حاجة الى مزيد من الرصاص ، هم في حاجة الى الخبز والوظائف والكهرباء ، والى حكومة تخدم الناس جميعا”.

عمل بهاء الحريري في شركة الإنشاءات والتطوير التابعة لعائلته، سعودي أوجيه، في المملكة العربية السعودية. ثم ترك الشركة فيما بعد, وهو ويدير الآن أعماله الخاصة في مجال العقارات والاستثمار.

كان بهاء الحريري ينفق أموالًا طائلة في لبنان أخيرا” ، بتمويل منصة إعلامية على الإنترنت تسمى صوت بيروت الدولية وحركة سياسية تدعى سوا للبنان، مكرسًا اياها وسيلة للتغيير.

من بين أولوياته, يقول بهاء الحريري, أن يكون هناك تدقيق مالي مفتوح وشفاف للحكومة والقطاع المصرقي بشكل كامل.

ويسأل: “أين ذهبت الأموال؟ مضيفًا: “يجب تقديم جميع المسؤولين عن الفساد أمام المحاكم ومحاسبتهم على أفعالهم”.