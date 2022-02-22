لبنان | سامي كلارك الى مثواه الأخير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 32 دقيقة

بدأت مراسم مأتم الفنان سامي كلارك في كنيسة مار جرجس – الشوير ويترأس الصلاة لراحة نفسه متروبوليت جبل لبنان للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي ممثلا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، في حضور النائب الياس بو صعب ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وتوفي الفنان سامي كلارك عن عمر يناهز الـ73 عاماً في مستشفى الروم في بيروت، فجر الأحد الماضي، إثر مشاكل في القلب.

واشتهر كلارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها أغنية شارة المسلسل الكرتوني “غرندايزر”، التي لاقت شهرة واسعة في لبنان والعالم. وكان من أبرز الفنانين اللبنانيين الذين اشتهروا بالأغاني الأجنبية كما العربية.