لبنان | تأجيل محاكمة المتهمين بحادثة قبرشمون الى 8 آذار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج الى 8 آذار المقبل محاكمة 20 متهما في “حادثة قبرشمون” التي وقعت في 30 حزيران من العام 2019، واسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، خلال جولة كان يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منطقة الجبل.

وجاء ارجاء الجلسة لعدم تبلغ أحد المتهمين أصولا موعد الجلسة التي حضرها المحامي حمادة حمادة عن 12 متهما من الحزب الاشتراكي، كما حضر المحامي فادي ابو خالد عن باقي المتهمين.