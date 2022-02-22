لبنان | جعجع: إنها حرب تحرير سياسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

غرد رئيس حزب القوات سمير جعجع على “تويتر” رداً على رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” ابراهيم أمين السيد من دون أن يسمّيه، وكتب: “لفتني اليوم قول أحدهم أن “الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية. كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية”.

وتابع جعجع: “لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا. والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحاً شرعياً ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين”.

يذكر أن السيد تحدث عن موضوع الانتخابات وقال: “الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل واميركا”.

وأضاف: “الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون”.

واشار إلى أن “المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار”، مشدداً على أن “منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن احد من ان يسيئ اليه بهذه الطريقة”.