لبنان | خلف الحبتور لـ”بري”.. هل تذكر كلامك عن النفوذ الإيراني في لبنان؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 10:32 صباحًا

ردّ رجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور” على تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار فيها إلى حصار عربي على لبنان، وقال الحبتور في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر:

“استغرب تصريح الاستاذ نبيه بريّ وقوله أن “لبنان يعاني من حصار عربي”، وكأن الدول العربية تجنّت على لبنان زوراً.

أولاً: الدول العربية لم تحاصر لبنان يوماً وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح ابوابها للّبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم.

ثانياً: إن أي موقف تتخذه الدول العربية من #لبنان هو ردّ فعل على تصرفات وتعديات حزب الله عليها إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها.

ثالثاً: عن أي وحدة يتكلم الاستاذ #نبيه_بري عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي كل جيرانه ومحبيه؟

رابعاً: لبنان كان بلداً غنياً بأصوله، نعم. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزب الله.

وما لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط او اجراء مفاوضات. فسبب البلاء موجود ولم يرحل، فلا نضع رؤوسنا في الرمال.

أخيراً، أذكّر الاستاذ نبيه بري بكلامه لي شخصياً في لقاء لنا في أوائل التسعينات في مجلسه في المصيلح حيث قال لي: “نريد من دول الخليج أن تنقذ لبنان من النفوذ الإيراني قبل أن يستحلّوه بالكامل، فلا تتركوا لبنان يقع في يد الإيرانيين.”