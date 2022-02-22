لبنان | وزير الخارجية عبدالله بوحبيب:لا تنازل عن حقوق لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:20 مساءً

في ما يخص ملف ترسيم الحدود, كشف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يفصح عنه.

وحسب تصريحات قال بوحبيب: “وصلنا عرض شفهي من الموفد الأميركي في موضوع ترسيم الحدود ولا أستطيع الإفصاح عنه”.

ولفت بوحبيب إلى أن العرض الذي وصله ليس فيه شيء مكتوب أو رسمي، مشدداً على أنه “لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23 لترسيم الحدود البحرية”.

واما في ما يتعلق بموقف لبنان من محيطه العربي بعد المباردة الكويتية، أوضح بوحبيب أن “حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية، والكويتيون أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملاً وقارب جميع النقاط، ونحن أبدينا استعدادنا للمشاركة ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1701″.

مشيراً الى ان بلاده تجاوبي مع طلب الكويتيين بـ”وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون ولبنان”.

واما على رغبة بلاده في تعميق تواصلها العربي، أشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن بلاده ستترأس مجلس وزراء الخارجية العرب المقبل، لافتاً إلى سعيها “لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي”.

وقال: “إنهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا، وهو يسبب حرب أهلية واللبنانيون لا يريدون الحرب”.