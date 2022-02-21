لبنان | وزير المهجرين عصام شرف الدين :”الحكومة حملت المواطن ضرائب وأعباء إضافية رغم الإنهيار الإقتصادي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

في اللقاء الحواري الأسبوعي الذي عقده منتدى “الشباب الديمقراطي اللبناني” عبر تطبيق “زوم” تحت عنوان “الشباب والحكومة، الفرص والتحديات”،كان قد شارك به كل من وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين والوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، مدير الإعلام جاد حيدر، عضو المجلس السياسي الدكتور نزار

من خلال اللقاء شرح وزير المهجرين عصام شرف الدين :”التطورات الأخيرة الحاصلة والمؤسفة في الحكومة، والتي أوصلت إلى إحالة الموازنة على مجلس النواب، بطريقة غير دستورية، والتي حملت المواطن ضرائب وأعباء إضافية، رغم الانهيار الاقتصادي الحاصل”.

اجتماع المنتدى عبر zoom

كما وشرح أهمية مشروع التضامن الإجتماعي القائمة على الثورة النقدية لا العقارية بالنسبة للمواطن, وشارحاً أهميتها: “كونه طال الشريحة الغنية، ولا تطال الطبقة الفقيرة من المواطنين، والتي كانت كفيلة لتضعنا على سكة التعافي الصحيحة، وتسد العجز، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث تنعش كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، عبر إعادة الثقة بالمصارف بسبب غياب وتدارك العجز اللاحق بالدولة”.

كما وتناول الوزير إقتراحاً، حول مشروع قانون الاستثمار الاصول الهادف الى استثمار قطاعات الدولة مشدداً :”من هنا، تكمن أهمية هذا الطرح كحل وطني، وبمؤونة وطنية، وليس كحل خارجي من صندوق النقد الدولي. لقد تقدمت بهذا الطرح، وبكل فخر، باسم الحزب الديموقراطي اللبناني”.