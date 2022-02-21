لبنان | 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من برنامج “أمان”… هذا ما أعلنه حجار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 3:39 مساءً

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار في بيان، أنه “بعد إقفال باب التسجيل على شبكة “دعم” للاستفادة من برنامجي “أمان” والبطاقة التمويلية منتصف ليل 31 كانون الثاني 2022، وتسجيل 582,825 أسرة حتى هذا التاريخ، بدأت مرحلة التقويم وإختيار الأسر الأكثر حاجة بطريقة ممكننة ومن دون أي تدخل بشري”.

أضاف: “فبعد تطبيق معايير الاستبعاد التي أعلن عنها سابقا، تم إقصاء 41,697 إستمارة لعدم أهلية هذه الأسر للاستفادة بإعتبارها ميسورة. كذلك، تم إقصاء 36,648 إستمارة مزدوجة و 7,878 أسرة تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقرا. كما علقت إمكانية الإستفادة لـ 114,602 إستمارة بسبب عدم توفر كل المعلومات المطلوبة. لذا ندعو أصحاب هذه الإستمارات إلى إستكمالها وإرسالها عبر تسجيل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور”.

وتابع: “إذا، في المرحلة الأولى، تم تحديد 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من برنامج “أمان”. إختيرت هذه الأسر من بين الاستمارات التي أرسلت وتتضمن معلومات كاملة وفقا لمعايير أساسية متداخلة، مثل:

– الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة.

– وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الإحتياجات الخاصة.

– كبار السن فوق الـ 64 عاما.

– أفراد قاصرين.

– أو أسرة تعيلها إمرأة بدخل معدوم أو محدود.

كما إعتمدت معايير أخرى مثل وضع المسكن وعدد الغرف فيه وعدد السيارات المملوكة من قبل أفراد الأسرة الواحدة”.

ولفت الى أنه “بعد إنجاز عملية إختيار الأسر المؤهلة للاستفادة، بدأت الزيارات المنزلية من قبل برنامج الأغذية العالمي “WFP” والشركات المتعاقدة معه، يوم الخميس في 17 شباط 2022، حيث يزور يوميا حوالى 500 مساح عددا محددا من الأسر المؤهلة للاستفادة، للتأكد من المعلومات التي تم إدراجها في الاستمارة خلال عملية التسجيل. وستجري الزيارات المنزلية على مراحل لتحديد الـ 150,000 أسرة التي ستستفيد من برنامج “أمان” لمدة عام واحد، على أن يبدأ الدفع خلال شهر آذار المقبل. ويذكر أن التمويل لبرنامج “أمان” مؤمن من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار”.