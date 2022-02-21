لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في هذه المناطق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه سلسلة بيانات، جاء فيها: “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 22، 23 و24/2/2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الصاروخية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24،23،22،21و 28/2/2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 19/2/2022 ولغاية 28/2/2022 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقتي: السمرلاند – الجناح وثكنة سعيد الخطيب – حمانا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.