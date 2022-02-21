لبنان | “القرض السكني من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي” بين حبيب والجسر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

زار المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وقال بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بلقاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس الصديق نبيل الجسر وذلك لمتابعة تنفيذ القرض الممنوح من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كون الرئيس الجسر هو من وقع اتفاقية القرض عام 2019 ممثلا الدولة اللبنانية، كما أن مجلس الإنماء والإعمار يتابع تنفيذ هذه الاتفاقية بالتنسيق مع مصرف لبنان ومصرف الإسكان.

وقد أعلمنا الرئيس الجسر أنه أرسل منذ أربعة أشهر تقريبا كل المستندات المطلوبة من قبل الصندوق العربي لاستكمال الملف، ولم يتلق أي جواب حتى الآن.

بناء على ذلك، سنتابع هذا الموضوع مع الأستاذ الجسر ونواصل وإياه مع الصندوق العربي من أجل تحريك هذا الملف في أسرع وقت، بخاصة وان هذا القرض هو بفائدة ثابتة 2 في المئة على مدى ثلاثين عاما”.

أضاف: “نحن جاهزون فور استلام هذا القرض، للبدء بمنح القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما ورد في نص اتفاقية القرض. مع الإشارة إلى أن الرئيس الجسر هو محافظ في الصندوق العربي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، وقد سبق ووقع مع الصندوق قروضا مالية عدة، وتم تنفيذها على أكمل وجه.

وفي المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر والاحترام من رئيس دولة الكويت سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ودولة الكويت الصديقة، ومجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسه مديره العام الدكتور بدر محمد السعد لدعمهم الدائم والمتواصل للمشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان ولا سيما المشاريع الإسكانية”.