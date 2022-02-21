لبنان | الدفاع المدني: 93 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني وفي وزارة الداخلية والبلديات في 21/02/2022 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 72 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد33) :

أعشاب (عدد11) :

(م.جبل لبنان) (عدد5) : كترمايا – بقعتوته – المكلّس.

واشجار في : حصروت – البيرة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : الميناء/طرابلس.

وأشجار بين كرم سده وكفرفو.

(م.عكار) (عدد2) : تل حياة.

وأشجار في ببنين.

(م.البقاع) (عدد1) : الفرزل.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد1) : صيدا.

* منازل(عدد6) : برج أبي حيدر – الكرك – غزة – عين الذوق/زحلة – النبطية – اللويزة.

* سيارات (عدد4) : نفق خلدة – جسر ضبية – بطشاي – بيك اب على جسر البيسارية.

* مؤسسات (عدد1): داخل مزرعة لتربية الدواجن في حزين/بعلبك.

* كهرباء (عدد1) : غرف كهرباء في بئر العبد.

* نفايات (عدد6) : غبالة – كفردبيان – الدكوانة – الرملة البيضاء.

وأعشاب في: ادما – بصاليم.

* مختلف (عدد4) : غرفة عمال واعشاب ونفايات في الدكوانة – اشجار مثمرة في بسكنتا – داخل غرفة لتخزين الحطب في بقرصونا- داخل منور في الصفير.

– نقل وإسعاف (عدد54) :

* حوادث (عدد45): العقيبة – غادير – غوسطا – برج حمود – الحدت (*2)- ضبية – أبلح – الشياح(*2) – الكفاءات – المريجة – شارع بربور – عين التينة – غزير – جعيتا – الأوزاعي – الأشرفية (*2)- الزلقا – الحازمية – برج البراجنة (*2)- صور – قريطم – قرنة الحمرا – بيت شباب – الزيتونة/بيروت – فيطرون – المعيصرة – ذوق مكايل – مار مخايل/الأشرفية – البيال/بيروت – السوديكو – كورنيش المزرعة – فردان – عين المريسة – فرن الشباك – المصيطبة – الغبيري – شارع مار الياس – عنجر – طريق المطار – المدينة الرياضية – عائشة بكار.

* حوادث سير (عدد9): المعاملتين ونقل جريح مصري الجنسية إلى المستشفى – صور ونقل جريحين إلى المستشفى – مفترق معركة ونقل جريح إلى المستشفى – المساكن ونقل جريح إلى المستشفى – الطيونة ونقل جريح إلى المستشفى – رياق ونقل جريح إلى المستشفى – الاوتوستراد العربي في برالياس ونقل قتيل إلى المستشفى – عين بورضاي وإنقاذ جريح من داخل سيارته – الغبيري ونقل جريح إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد4) : انقاذ هرة عن شجرة في باب التبانة/طرابلس – انقاذ هرة عن شجرة في العقيبة – إنقاذ هرة محتجزة على شرفة منزل في الطابق الثاني في الزلقا – جرف ثلوج في حارة حمزة/راس الحرف.

– خدمات عامة (عدد2) : جعيتا – راشيا.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 72 ساعة الماضية 93 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.