لبنان | القرم: لن يستمر قطاع الاتصالات بلا تعديل التعرفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أنه “بات واضحاً أن لا إمكان لقطاع الاتصالات ان يستمر من دون تعديل التعرفة”، مشيرا الى أن “ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي 2.65”.

أما عن شركتي “ألفا” و”تاتش”، فأوضح القرم في حديث اذاعي أن “الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة”.

وأشار الى ان “هذه الخطة ستطرح على جدول اعمال جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء بعد استبدال هذا البند ببند النفايات لجلسة هذا الأسبوع”.