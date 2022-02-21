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لبنان | بعد الطقس المستقر.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ 38 دقيقة

الطقس

يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم الأربعاء، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة.
وفي التفاصيل:

الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٩ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة
٢- الجو: غائم جزئيًا
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١١ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨ وبقاعًا بين ٦ و٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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