لبنان | بعد الطقس المستقر.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

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الطقس
يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم الأربعاء، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة.
وفي التفاصيل:
الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٩ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة
٢- الجو: غائم جزئيًا
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة
الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١١ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س
الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨ وبقاعًا بين ٦ و٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س