لبنان | غادة عون لصوت الناس: لا احد يمكنه ان يكفّ يدي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

شددت القاضية غادة عون لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، على “انها ليست المرة الأولى التي تدعي فيها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

وقالت: “ادعيت عليه منذ عامين بموضوع الدولار المدعوم. ثم ادعيت عليه في ملف ميشال مكتف بالتدخل في السماح بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج بخاصة في فترة الانهيار الاقتصادي”.

وردّت على حديث المحامي لؤي غندور للبرنامج بالقول: ” ملف القروض السكنية الذي ادعيت فيه على شقيق نجيب ميقاتي وابنه هو الان عند قاضي التحقيق شربل ابو سمرا ويجب سؤاله عنه. اما ملف مكتف فهو ايضا عند قاضي التحقيق نقولا منصور لكن ليست غلطتي اذا كانت اصول المحاكمات تسمح باطالة امد المحاكمة بالدفوع وطلبات الرد. لكن الحقيقة ان هناك ٥ مليارات دولار جرى تهريبها من قبل مكتف وال sgbl في فترة الانهيار الاقتصادي”.

وختمت: “انا يدي ليست مكفوفة. لا احد يمكنه ان يكف يدي”.