لبنان | رازي الحاج لصوت الناس: معركتنا استعادة الدولة المخطوفة واستعادة انتظام الدولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 04:09 صباحاً - اعتبر المرشح عن المتن رازي الحاج ان تآمر فساد وجهل بالاضافة الى ان البلد مختطف من قبل حزب الله اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

ورأى في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، انه “بعد الحرب ذهبنا الى نموذج خصص الامن لفريق والاقتصاد لفريق اخر والسياسة لفريق آخر وهذا لا يمكن ان ينجح”.

وعن المعركة الانتخابية، قال: “معركتنا معركة استعادة الدولة المخطوفة من جهة واستعادة انتظام الدولة من جهة اخرى ويجب وضع السياسة بخدمة الاقتصاد وترشيحي كشاب لأنّه لديّ قضايا لأدافع عنها ولن نقبل ان تطير ودائع الناس وانا واحد منهم واحد من المودعين الذين سرقوا “.

وفي الشأن الاقتصادي وموضوع خطّة التعافي، انتقد الحاج الاداء والمنهجية في التفكير، قائلا: “اي خطة للتعافي الاقتصادي لا تكون مبنية على اعادة اطلاق الاقتصاد لا تعالج الازمة وتوزيع الخسائر شق مهمّ ولكن الشق الاساسي هو كيفية اطلاق الاقتصاد”.

وتابع: “خطة التعافي يجب ان تقوم على خطّة نقدية من خلال اتفاق الـimf ونظام مصرفي طبيعي يكون فيها شراكات مصرفية عالمية لاعادة الثقة للمصارف”.

واضاف: “خطة التعافي يجب ان تقوم ايضا على خطة مالية توحي بالجدية بالاصلاح بداية من التحوّل الرقمي وصولا الى خطّة استثمارية ايضا”.

وقال: “تحالفي ودعمي من القوات اللبناني كمرشح مستقل لأننا نسعى الى التزام جدية بلبنان وسيادته وقضايا الناس”.

وكشف عن التحضير لمشروع حول المدن المتخصصة سيشكل نموذجا اقتصاديا جديدا، قائلا: “قريبا سيكون لنا مشروع مدن متخصّصة لا تتعطّل ان تعطّل النظام السياسي”.

وردا على سؤال، قال: “لست رافعة للائحة بل جزء من لائحة وتحالف عمره 10 سنوات ولا سيما وانني كنت منذ الـ2007 اعمل مع المجتمع المدني وهذا التغيير ان كان يجب ان يتحول الى حقيقة علينا ان نجد قوة منظمة تفتح الباب امام شبان وشابات لديهم ثقلهم وعملهم على الارض”.

واشار الى ان لدينا مشكلة في التشريع والتخصص في مجلس النواب.

ومن ناحية اخرى اعتبر ان “هناك تاريخا والتاريخ لا يتجزّأ ونحن تاريخ متواصل وسندافع عن نفس القضية ولكن بطريقة جديدة”.

وراى ان “الاكثرية النيابية امر مهمّ جدّا والتجربة السابقة لـ14 اذار لم تكن ناجحة لأن من كان فيها قام بتسويات”.

وقال: “جمهور التيار الوطني الحر لم يخطئ عندما امن بشخص لصنع التغيير ان كان هذا الشخص اخطأ وهذه الادارة اخطأت فهذا ليس خطأ جمهور التيار”.

وتابع: “نحن في لائحة تتكامل وكلّ شخص معي على اللائحة ان وصل سيمثلني”.

وختم: “المتنيون يعرفونني جيدا وانا ملتزم بوطني وتجربتي كانت فاعلة اتمنى في المجلس ان تكون اكثر فاعلية بعد”.