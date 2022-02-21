لبنان | لؤي غندور لصوت الناس: رئيس الجمهورية طلب من مدعي عام التمييز عدم اتخاذ اي اجراء بحقّ سلامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

طالب المحامي لؤي غندور بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدى محكمة دولية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ان كانت عملية رياض سلامة ستتمّ وتستتبع على الجميع فأهلا وسهلا اما اذا كان ذلك بالونا انتخابيا يستغله التيار الوطني الحر انتخابيا فذلك يطرح علامات استفهام لا سيما في ظلّ وجود مخالفات من القاضية عون تحصل”.

وكشف ان “بعض الشركات الشريكة لميقاتي اخذت قروضا من بنك عودة ليشتري بها نجيب ميقاتي اسهما في عودة.. وميقاتي يغطي سلامة لأنه ساعده في ذلك عبر اصدارات معينة”.

واشار الى ان “رياض سلامة غطى النفقات التشغيلية لسيدروس بنك وهناك كتاب شكر من مدير المصرف لسلامة يثبت ذلك عبر عملية بيع وشراء سندات”.

ورأى ان “كل فريق في لبنان يعيّن قضاته ولا يمكن الوصول الى نتيجة في القضاء اللبناني”.

واعتبر ان “رياض سلامة “اهلك” البلاد والمودعين ونحن لسنا فقط مع محاكمة رياض سلامة بل مع تعليقه في الساحات العامة فهو مجرم ولكن ليس على يد قاض مكفوفة يده”.

وقال ان معلوماته تشير الى ان “رئيس الجمهورية طلب من مدعي عام التمييز عدم اتخاذ اي اجراء بحقّ سلامة حتى لا تتوقف البنوك المراسلة من التعاطي مع لبنان”.

واشار الى ان “هناك طبقة سياسية نهبت شعبها وتحاول اليوم تحميله الخسائر”.