لبنان | نقولا نحاس لصوت الناس: نحن في مشهد “عصفورية قضائية كبرى”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 12:43 صباحًا

كشف النائب نقولا نحاس ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون يتداولان في كلّ الامور وميقاتي يضع عون في جو مفاوضات صندوق النقد.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن في مشهد “عصفورية قضائية كبرى” ويجب ان نتنبّه الى ان اي صراع ينتقل الى القضاء ينهي القضاء”.

واعتبر اننا “لسنا فقط امام انهيار مالي وهيكل القضاء بدأ يهتزّ منذ ازمة التعيينات القضائية”.

واشار الى انه “في كلّ البلاد التي يحصل فيها انهيارات يتمّ تشكيل لجان تحقيق قضائية عليا للتحقيق”، لافتا الى انه حينما تكون السفينة تغرق على الطاقم انقاذها قبل الاهتمام الى من احدث الثقب.

وقال: “تمّ صرف 18 مليار دولار في سنة ونصف في سياسة دعم معروف مسبقا ان نصفها يذهب هدرا”.

واعتبر ان “القضاء مثل امرأة قيصر وحينما يكون هناك شبهة واحدة يجب تغيير المنهج”.

وردّا على اتهامات طالت ميقاتي حول شراكته في احد المصارف سأل: “من قال انه ممنوع على السياسيين تعاطي الاعمال والعمل او الشراكة مع المصارف؟ ولكن ذلك لا يعني ان ميقاتي لا يتعاطى في السياسية بكل شفافية وبرأيي ممنوع بعد اليوم رمي تهم لا يمكن اثباتها في المحاكم”.

واعتبر ان “الهندسات المالية خطأ فادح وقد انهار النظام ولكن الانهيار عمره 30 عاما ولم تمرّ سنة واحدة من دون ان يكون لدينا عجز و35 مليار ليرة ذهبت على دعم الليرة اي نصف الفجوة”.

ورأى ان “هناك اصول قضائية يجب ان تحترم والمرتكب يجب ان يحاكم ولكن وفق الاصول اذ انه لم يتبق لنا الا القضاء”.

وكشف ان “اللجنة الوزارية اقرت خطة واحدة وذهبت الخطة للبحث مع صندوق النقد الذي يهمّه ان يتأكّد ان امواله ستعود له باسرع وقت ممكن، ولذلك من الطبيعي ان يتفاوض لتغيير الشروط، واليوم حصل تقدّم كبير في المفاوضات”.

وقال: “متأكد ان الاتفاق الاوّلي مع صندوق النقد سيحصل قبل الانتخابات النيابية”.

واشار الى ان “الموازنة تعبّر عن قدرة الدولة على الوقوف على رجليها من الان الى نهاية السنة وهي لا تعبّر عن الاصلاحات والموازنة التي صدرت اطلع عليها صندوق النقد وساهم في افكار اخذت في عين الاعتبار “.

وكشف اننا “لسنا بعيدين عن الوصول عن اتفاق مع البنك الدولي في موضوع البطاقة التمويلية”.