لبنان | نقولا صحناوي لصوت الناس: صندوق النقد يعتبر ان الخطة المقدمة من الحكومة غير كافية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 6 دقائق

رأى النائب نقولا صحناوي انه “ان كان القضاء غير قادر على الوصول الى نتيجة فهذا معناه ان البلد ينتهي”، معتبرا ان المشهد في البلاد سوريالي عندما يصل القضاء الى حائط مسدود.

وقال صحناوي في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الانتظام العام يحتاج ان تتبع السلطات المالية توجهات السلطة السياسية المنتخبة من الشعب وهذا ما لا يحصل في لبنان فالمصرف المركزي عليه ان يكشف ارقامه وعدم فعل ذلك “عصفورية” وعليه ان يلتزم بقرارات السلطة السياسية”.

وردا على سؤال حول الاستمرار بتفويض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التفاوض مع صندوق النقد ضمن الوفد المفاوض، قال: “تفويض سلامة مفاوضة الـimf يعود الى انه لا يزال على كرسيه ولم يتم اتخاذ قرار بعد باقالته”.

وقال: “لنكشف السرية المصرفية عن كل من مارس العمل السياسي او الشأن العام في لبنان عبر اقرار قانون وكشف من حوّل امواله الى الخارج وعندما يحصل الكشف يمكن فصل القمحة عن الشعيرة”.

وتابع: “القاضية عون شريفة وشجاعة واجد ان لا مصلحة عليا اعلى من 69 مليار دولار فجوة ذهبت من حساب اللبنانيين”.

ورأى ان “غياب الخطة حتى اليوم في مواجهة الانهيار امر مشبوه واما الداخل يعرقل (والسؤال من ولماذا) او ان الخارج يعرقل ( والسؤال من ولماذا)”.

وكشف: “معلوماتي تقول ان صندوق النقد يعتبر ان الخطة المقدمة من الحكومة غير كافية”.

وتابع: “في معلوماتي ان الخطة المقدمة الى صندوق النقد ناقصة اذ ان توحيد سعر الصرف ناقص واعادة هيكلة المصارف واستدامة الدين والاصلاحات الهيكلية ناقصة ايضا”.

وسأل: “اين البطاقة التمويلية؟ تمّ التحجّج بغياب التمويل.. ولكن اتت حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد فأين الاموال ولماذا لم يتم تمويل البطاقة؟”.

وقال: “هناك بلد ينهار فهل كلّ العرقلة المالية من اجل الانتخابات؟”.

وردا على حديث عن تدخل عون لدى القضاء لمنع اتخاذ تدابير بحق سلامة، قال: “لا اظنّ ان الرئيس عون يتدخل بالقضاء بهذه الطريقة واتحفظ على هذا الحديث “.