لبنان | “خطّة الكهرباء ستضمن 10 ساعات تغذية”.. وزير الطاقة: “سنكشف المعرقلين”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 11:18 مساءً

أعلن وزير الطاقة وليد فياض عزمه على كشف من يقف وراء تأخير اقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء وقال: ” لا أنتظر عرقلة خطة الكهرباء لأعمل منها مسرحية ولكن سنكشف عن المعرقل”.

وفي مقابلة عبر قناة الجديد، لفت فياض الى ان السفيرة الأميركية تعهدت بمساعدة لبنان في استجرار الغاز المصري وكهرباء الأردن متوقّعا ألّا تلقى الخطة معارضة قوية باستثناء بعض الملاحظات. وقال انه لم يكن على خطأ عندما طلب سلفة لخطة الكهرباء، ويوم الاربعاء سيتم ارسال النسخة العربية لمناقشتها الجمعة المقبل.

واذ كشف ان ساعات التغذية ستزيد من 3 الى 9 ساعات، وبمساعدة مصر والأردن وأميركا ممكن أن نصل إلى 10 ساعات، شدّد فياض على الأعباء والتكاليف التي سيتكبدها اللبنانيون اذا لم يتم اقرار الخطة حيث قال: “بنكون عم نكلف اللبنانيين 70 مليون دولار كل شهر”. مشيرا الى انه أرسل نسخة إنكليزية غير رسمية عن الخطة على غروب “واتساب” لمجلس الوزراء والرئيس ميقاتي لم يطلب تعديلات عليها وهو على اطلاع عليها مع وزير المالية

وفي السياق، اشار الى ان البنك الدولي أكد تمويل مبادرته استجرار الغاز من مصر و الطاقة من الأردن في حال موافقة مجلس الوزراء .

وكان لبنان قد وقع، في وقت سابق، عقدا مع كل من الاردن وسوريا يقضي باستجرار الكهرباء من الأراضي الأردنية. وبدوره، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة،، أن بلاده ستبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل.‏

وأفاد الخرابشة في تصريحات لقناة “العربية” بأن الأردن سيقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

من ناحيته، شدد فياض مرارا على أن صفقة توريد الأردن الكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص من الكهرباء التي تنتجها مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة.