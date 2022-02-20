لبنان | “متقاعدو الأمن الداخلي”: ما بعد 16 شباط ليس كما قبله!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 9:03 مساءً

أعرب تجمع متقاعدي- قوى الامن الداخلي عن غضبهم من الوضع المعيشي الحالي لافتين الى أن “ما بعد يوم الاربعاء 16 شباط ليس كما قبله.

وقال متقاعدو الامن الدخلي في بيان: “لن نرضى الإذلال على أبواب المستشفيات والمصارف بعد اليوم ونريد حقوقنا كاملة”، وأمام أرواح الاطفال والكرامات ولقمة العيش تسقط المحرمات، وعروشكم الواهية ليست بمأمن من غضبنا ولا من غضب عوائلنا. ستكفون، ورغما عنكم، عن إذلالنا على أبواب مصارفكم واقلعوا عن معاملتكم الإجرامية المغتصبة لحقوقنا، فما يحول لنا من وزارة المالية هو حق لنا”.

واذ شدّدوا على حقهم بأن يقرروا كيف ومتى يتصرفون بحقهم، قال المتقاعدون: “ليس لأحد آخر، مهما علا شأنه أن يقرر عنا كيف ومتى نحصل عليه ويقرر مصيره، هذه حقوقنا المصانة بالقوانين ولا تخضع لاحتيالكم انتم ومصرف لبنان، لن نسمح لكم أن تحتفظوا بأموالنا في خزائنكم، بل هو حق لنا نتصرف به كما نشاء، نحن أصحاب الحق وانتم الظالمون”.

وختم البيان: “نحن رجال أفعال ولسنا رجال أقوال، لا تجربونا، لأنكم حينها ستندمون جدا على قراراتكم الغوغائية والفوقية وغير المدروسة”.