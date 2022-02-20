لبنان | عصابة ترويج عملة مزيّفة في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوقفت عناصر مخفر قرنايل في وحدة الدرك الإقليمي مروج عملة مزيفة وضبطت بحوزته 200 دولار أميركي مزيفة، ويدعى:- ي. ر. (مواليد عام 1983، سوري).

وبعد التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية اعترف بما نسب إليه، وبقيامه بترويج العملة المزيفة بالاشتراك مع آخرين.

وقد توصّل المكتب المذكور الى تحديد هويات أفراد العصابة وتوقيفهم، وهم كل من السوريين:

– ح. ع. (مواليد عام 1984)

– أ. ن. (مواليد عام 1993)

– ح. ش. (مواليد عام 1998)

– ا. أ. (مواليد عام 1999)

كما تم ضبط أوراق نقدية مزيفة بقيمة 5150 دولارا أميركيا.

وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بتشكيل شبكة لترويج العملة المزيفة، وأنهم ينشطون في مناطق رأس المتن.