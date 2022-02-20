لبنان | وزير الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرًا: الدفع بدءًا من هذا الشهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 3 ساعات

كرّم رئيس بلدية طليا طوني أبو حيدر، وأعضاء المجلس البلدي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ورجل الأعمال موسى فريجي، في احتفال أقيم في صالون كنيسة بلدة طليا بعد قداس إلهي ترأسه المطران أنطونيوس الصوري في كنيسة مار جاورجيوس في طليا عاونه لفيف من المطارنة والكهنة.

وقد أكّد الحجار على أهمية الزيارة والاقتراب من وجع الناس وحاجاتهم الحقيقية لكسر الحاجز بينه وبينهم ولكي يسمع منهم مباشرة بدل ان يسمع من المستشارين في زيارته السادسة للبقاع الغربي والاوسط والمخيمات السورية وطليا.

وقال: “اليوم نعدّل خططنا الاستراتيجية لنسمع منكم مباشرة ونقول لكم بالنسبة للبرنامج الأكثر فقراً أنّ الزيارات بدأت، وتستفيد من هذا البرنامج ٣٣ الف عائلة لبنانية منذ ١١ سنة، وتبيّن لنا أن البرنامج يمكن أن يستفيد منه ٧٥ ألف عائلة ووضعنا بتصرف الناس ٦٠٠ عامل اجتماعي سيقومون بزيارة الناس وخلال ثلاثة أشهر سنزور ١٣٠ الف عائلة كي يستفيد منها ٤٠ ألف عائلة، وسنباشر الدفع اعتباراً من هذا الشهر لمجموعة قليلة من الناس وتصاعدياً، ومن استفادوا سابقاً قد استفادوا بالعملة اللبنانية أمّا اليوم فالافادة هي بالدولار، وبأقل من ثلاثة أشهر شكلنا المنصة والقانون وتسجل إلكترونياً ٥٨٠ ألف عائلة لبنانية تمّ غربلة العائلات غير المستحقة وسيبدأ الدفع اعتباراً من شهر آذار بالدولار الأميركي”.

ورداً على سؤال قال: “التقيت ممثلين عن الأمم المتحدة، واتفقنا على مساعدة ٤٨١٥٠ عائلة على علو ٧٠٠ متر من كل المناطق اللبنانية”.

وتابع: “نعمل على استعادة فرص عمل لـ400 محترف خلال أيام وقد استعدنا مواقع البيع التي كنا نبيع فيها في مطار بيروت من أجل تفعيل البيع مجدداً وتشغيل الناس في قراهم”.