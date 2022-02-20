لبنان | لبنان يفقد الفنان سامي كلارك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

توفّي الفنان سامي كلارك عن عمر يناهز الـ٧٣ عامًا فجر اليوم في مستشفى الروم متأثرًا بمشاكل في القلب.

سامي كلارك هو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، ولد في 19 مايو 1948، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين في مجال الأغنية الأجنبية.

اسمه الحقيقي هو سامي حبيقة، لكنه لقّب نفسه بسامي كلارك تسهيلاً لنطق الاسم باللغات الأجنبية خاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية. ولد ونشأ في قرية ضهور الشوير. نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا. في أواخر الستينات وفي السبعينات من القرن الماضي سخّر خامة صوته الأوبرالية للغناء الغربي الذي أطلقه بقوة إلى سماء النجومية، فأقام لنفسه مكانة بين أقرانه الأجانب تميّز فيها خصوصا بأغنية «موري موري» باللغة الإنكليزية من ألحان إلياس الرحباني.

غنى كلارك أيضاً بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها. وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل غريندايزر إذ غنى المقدمة والنهاية وجزيرة الكنز (أنمي). بالإضافة إلى بعض الإعلانات.