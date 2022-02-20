لبنان | لبنان.. 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

أوضح وزير الطاقة ولبد فياض أن “تراكم السياسات أوصلنا الى ما نحن عليه في ملف المحروقات وكان يجب ان يتركز الدعم على من هم بحاجة اليه”.

ولفت فياض في حديث تلفزيوني الى ان “الوضع متأزم لدرجة انني رأيت أن باستطاعتنا اتخاذ بعض الاجراءات التي تمكننا من وضع القطار على السكة الصحيحة”.

واشار إلى ان “سعر المحروقات سيبقى مرتبطاً بسعر صرف الدولار واسعار النفط عالمياً ولا عودة الى الوراء وهذا جزء من الإصلاح”.

وعن خطة الكهرباء الموضوعة، رأى انها “ستؤثر ايجاباً على اللبنانيين والمرحلة الاولى عملية وتقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية”، مشيراً الى انه “نقوم بخطوات عملية باتجاه تنفيذ الجزء الاول من خطة الكهرباء وهو الاهم لأنه يقضي بزيادة ساعات التغذية”.

واضاف: “عنوان المرحلة الاولى من خطة الكهرباء هو “زيادة التغذية” إلى 8 و10 ساعات من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بأفضل الاسعار والغاز أرخص من الفيول الاويل”.

وأعلن فياض انه “سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023”.

وتابع: “تلقينا آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري والتي سنتوجه الى توقيعها والمصريون تحدثوا عن جهوزية لإعطائنا الغاز اعتباراً من ربيع 2022 وهذا الامر مرتبط بتمويل البنك الدولي والحصول على الموافقات اللازمة بخصوص قانون قيصر”.

واشار الى انه “نعمل من أجل تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل الفيول الاويل عبر خط الغاز العربي وتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة”.

وعن زيادة التعرفة، كشف فياض عن أنّ “المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 ألف ليرة”.