لبنان | عقيص: الاستحقاق الانتخابي خشبة الخلاص الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، ان “حزب الله هو الذي يمسك بخيوط المؤسسات الدستورية كافة في البلاد”.

وأكد في حديث إذاعي أن “الاستحقاق الانتخابي المقبل هو خشبة الخلاص الأخيرة المتاحة لاستعادة لبنان وكسر السيطرة الشاملة لحزب الله، وهناك إمكان للتغيير من خلال اجرائها بعكس ما يتم ترويجه، ولهذا السبب القوات اللبنانية توليها كل هذا الاهتمام”، لافتا الى ان “الأصوات في صناديق الاقتراع هي سلاح الشعب الوحيد ليأخذ حقه من هذه الطبقة”.

وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حذر من أي مقايضة او تنازل عن حقوق لبنان، مشيرا الى ان “لبنان اليوم في موقع تفاوضي ضعيف، وهذا ما يمكن يحول دون حصوله على الخط 29”.

وفي ما يتعلق بالتحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد عقيص ان “مجموعة المخالفات التي تقوم بها القاضية غادة عون وولاءها السياسي يطرح التساؤلات”، مؤكدا ان “المسرحيات والاستعراض من قبل بعض الافرقاء السياسيين هدفها التحريض على سلامة وحصر المسؤولية به”.

وردا على سؤال عن عزوف الرئيس سعد الحريري عن الحياة السياسية، رأى عقيص ان “خطوة الحريري من دون الدعوة الى مقاطعة الانتخابات تربك الصورة”، داعيا “الاحرار في الطائفة السنية الى خوض الانتخابات وعدم اخلاء الساحة لمن يعاكس الرؤية السيادية التي استشهد من اجلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وفي سياق متعلق بالجلسات النيابية المقبلة، كشف عن اقتراح قانون يمكن المغتربين من الاقتراع من خلال أي ورقة رسمية في حوزتهم في “محاولة للتصدي لأي محاولة للتضييق عليهم”.