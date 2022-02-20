لبنان | استعدوا لمنخفض جوي جديد الأسبوع المقبل.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

يرافقنا اليوم ولغاية يوم الاربعاء طقس مستقر يليه منخفض جوي جيد الفعالية منتصف الاسبوع المقبل يحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وتدني الحرارة ويستمر عدة ايام ومزيد من التفاصيل مع اقتراب الفترة الزمنية.

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجة

٢- الجو: مشمس اجمالا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١١ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١١ و١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجات وبقاعاً بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.