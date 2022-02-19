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لبنان | وزير الخارجية السعودي: الإصلاح في لبنان أولوية

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

بعد التوترات الأخيرة الحاصلة، شدّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على “ضرورة حلّ أي أزمة عبر الحوار”.

وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، خلال مؤتمر ميونخ للأمن التي تهيمن عليه الأزمة الأوكرانية، “أنَّ الإصلاح في لبنان أولوية وعلى القادة هناك النظر بجدية في كيفية حكم بلادهم”.

وتابع: “نحتاج لرؤية قيادة جماعية في لبنان تتخذ قرارات توافقية وتنهض بمسؤولياتها”.

وفيما خص المحادثات مع ايران، أوضح آل سعود​: “نتطلع إلى الجولة الخامسة من المحادثات​، رغم عدم إحراز تقدم جوهري حتى الآن”، آملاً أن تكون هناك رغبة جادة من السلطات الإيرانية في إيجاد طريقة عمل جديدة.

وفيما خص ​اليمن​، أكد وزير الخارجة أنهم مستمرون في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وعلى مواصلة الجهود لإقناع ​الحوثيين​ بوقف إطلاق النار، آملاً أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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