لبنان | وزير الزراعة: نعمل على فتح مدارس زراعية في كل أرجاء الوطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن “العمل على فتح مدارس زراعية في كل أرجاء الوطن لتطوير الامكانيات البشرية ووضعها في خدمة القطاع، كما يتم العمل على إطلاق السجل الزراعي في الايام القليلة المقبلة، حيث سيوضع بخدمة القطاع عبر تسجيل أكثر من 50 ألف مزارع”، معلنا “عمل الوزارة على تطبيق إلكتروني للارشاد الزراعي يساعد المواطن على التعلم والتوجيه والحصول على شهادة تؤهله أن يكون فنيا زراعيا”.

كلام الحاج حسن جاء خلال المؤتمر العلمي الأول للتطوير الزراعي بعنوان “تعزيز قدرات المزارع اللبناني نحو انتاجية أفضل” . حيث تحدث عن زراعة الزعفران وقال: “وضع الوزارة لخطط من أجل دعم زراعة الزعفران اللبناني، لأنها تعتبر من الزراعات العطرية التي لا تحتاج الى الكثير من التمويل، ولكن تعتبر من الزراعات الغنية، والتركيز على دعم هذه الزراعات بشكل داعم اساسي للقطاع الزراعي، وعلى وجه الخصوص انه يستطيع الاستفادة من زراعتها جميع المزارعين المتواجدين على ارتفاع 600 متر واكثر”.

وحول شتلة التبغ أكد الحاج حسن أنها “شتلة المقاومة وهي شتلة الصمود”، كاشفا عن “وضع الوزارة خططا لتطوير زراعتها، وسيكشف عنها في الايام المقبلة”.

وعن مشروع قانون القنب الهندي الشتلة المختصة بمنطقة البقاع، أشار وزير الزراعة الى انه “بمجرد البدء بانتاج الصناعات التي ستأتي منها، دوائية وأنسجة سيتم دعم الاقتصاد اللبناني بمليار دولار سنويا، وأصبحت مراسيمه التطبيقية في خواتيمها”.

أما عن الثروة الحيوانية فقال: “يتم العمل بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض به وتنظيمه وتأمين الدعم من خلال العمل التعاوني على طول الشواطئ اللبنانية”.