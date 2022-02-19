لبنان | من هي حركة “سوا للبنان”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 4:17 مساءً

حركة “سوا للبنان” هي من مجموعة واسعة من اللبنانيين المتشابهين في التفكير من خلفيات متنوعة ومتعددة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والاعمال والامن والخدمات اللوجستية والعمل الاجتماعي، تهدف الى قيادة تغييّر حقيقي على مساحة الوطن بكافة انتماءاته وطوائفه من خلال الخبرات التي يتمتعون بها للتعامل مع تقلبات السياسة اللبنانية، مع الجيل الشاب الجديد الذي يمتلك الطاقة واحدث المهارات.

برنامج الحركة يرتكز على ست نقاط اساسية وهي:

1- توفير خطة صحية كاملة لجميع المواطنين بموجب قانون تأمين صحي.

2- تطوير استراتيجية شاملة لقطاع الكهرباء.

3- انشاء منصات مشتركة تضم كافة قطاعات العمل.

4- الوصول الى ازدهار شامل وعادل في البلاد.

5- إعلان تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية.

6- استعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية.

كما ان حركة “سوا للبنان” وبناءً على دراسات علمية من قبل شخصيات ذوي الاختصاص تتمتع بكفاءة عالية وضعت خططا اساسية لمعالجة الازمات الذي يعاني منها لبنان وهي:

1- خطة الاصلاح الاقتصادية.

2- خطة الاصلاح الدستوري.

3- خطة الاصلاح القضائي.

4- استراتيجية مكافحة الفساد.

5- خطة اصلاح الدفاع الوطني.

6- خطة اصلاح الرعاية الصحية.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل برنامج وخطط حركة “سوا للبنان” الدخول على عنوان موقع الحركة

Sawalilubnan.org