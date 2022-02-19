لبنان | وزارة الطاقة: الأشغال في سدّي المسيلحة وبلعا متوقفة منذ 2019

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي التالي: “ذكر المرشح عن المقعد النيابي في البترون مجد بطرس حرب خلال مقابلة تلفزيونيّة على شاشة الـ LBCI ومحطة SBI أن مشروعي سدّي المسيلحة وبلعا قد بلغت كلفتهما المليار دولار”.

وأضاف البيان, “يهمّ وزارة الطاقة والمياه التوضيح للرأي العام وللسيّد حرب أن المدفوعات على سدّ المسيلحة قد بلغت لغاية اليوم 69،130،000 دولار أميركي وعلى سدّ بلعا 24،000،000 دولار أميركي أي ما مجموعه للمشروعين حوالي 90 مليون دولار”.

وتابع, “تجدر الإشارة هنا أنّ الأشغال في هذين المشروعين متوقفة جزئيًا أو كليًا منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 ويجري العمل على تأمين التمويل اللازم للقليل المتبقي منها إن من خلال الموازنة أو عبر الجهات الدولية المانحة”.

وختم البيان, “من هنا، تتمنى وزارة الطاقة والمياه على جميع المهتمين بملفّ السدود توخّي الدقّة لدى تناول هذا الموضوع الوطني والإستراتيجي وعدم إدخاله في زواريب السياسة وإستقاء المعلومات التقنيّة والمالية من مصادرها الصحيحة”.