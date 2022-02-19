لبنان | تحقيق في سرقة 300 ألف دولار من منشآت النفط في الزهراني

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بدأت القوى الأمنية في الجنوب التحقيق في شبهة سرقة 300 ألف دولار من منشآت النفط في الزهراني. ويتركّز البحث على موظف متوارٍ.

وأكد مدير المنشأت زياد الزين انه ابلغ وزير الطاقة بالمعطيات المتوافرة، وانه منذ عدة اشهر اصدر وزير الطاقة قراراً قضى بدفع ثمن المحروقات في احد المصارف، حيث فرض المصرف عمولة ١% على الشركات، فاستغل الموظف علاقته مع الشركات وقام بطريقة احتيالية بإقناع الشركات بدفع المبلغ كاش دون دفع عمولة .

ويقدر المبلغ المقبوض من قبل الموظف بحدود ٣٠٠ الف دولار .