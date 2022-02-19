لبنان | شخص مرتبط بعصابة «الأكي» في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (م.س) في ببنين ـــ عكار وأوقفته على خلفية ضلوعه في عمليات السرقة التي نفذتها عصابة معروفة بـ(الأكي) والتي تم توقيف أفرادها في وقت سابق، وقد ضبطت القوة ثمانية قطع كهربائية مسروقة.

كما اوقفت قوة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة عزقي ـــ الضنية المطلوبين بموجب مذكرات توقيف (ا.ع) و(ع.ل.ع) و(ع.ع) وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.