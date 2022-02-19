لبنان | فيلم «بوليوود» في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

عرضت سفارة الهند بالتعاون مع مركز “إيليت للثقافة والتعليم” في مقره بطرابلس، فيلم بوليوود “بادريناث كي دولهانية”، في حضورالقائم بالأعمال في السفارة سانديب غروفر، الملحق التجاري هيمانت غوتام، السكرتير الثالث سانتانو كومار سينغ ومسؤولة العلاقات الثقافية في السفارة سمر زيناتي، وحشد من الاصدقاء والمهتمين.

بداية، كلمة رئيسة مركز ايليت للثقافة والتعليم ايمان درنيقة الكمالي، رحبت فيها بالحضور، وقالت: “استطاعت السينما الهندية أن تشكل إمبراطورية بصرية، تستحوذ على وجدان الجماهير في كل أنحاء العالم، وذلك بفضل ما راكمته من أفلام ومسلسلات وبرامج، وما لديها من صالات سينما واستوديوهات تصوير، وصحف ومجلات متخصصة في الشأن السينمائي الهندي، وهي بذلك تربعت على عرش السينما العالمية”.

أضافت: “أردنا ان نضيف اليوم فسحة من السعادة والسرور والمحبة في قلوب الحاضرين، عسى ان نتحرر من بؤس الواقع الذي نعيش فيه”، منوهة ب”جهود السفارة لإيصال السينما الهندية إلى لبنان”.

غروفر

ثم، كانت كلمة للقائم بالاعمال بالنيابة شكر فيها لمركز “ايليت” تنظيمه عرض الفيلم.

وأشاد ب “بوليوود التي اخترقت العالم بفضل الكم والابداع والموسيقى والالوان التي تجذب المشاهدين، اضافة الى المحتوى القيم”، منوها ب”الفنانة الراحلة لاتا مانجيشكار”.

بعدها، بدأ العرض الذي كان موضع تقدير واعجاب من الجمهور، تخللته استراحة كوكتيل.