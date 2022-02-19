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لبنان | «التجمع الطبي اللبناني»: لا تستخفوا بأوميكرون!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

دعا رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا، في بيان اليوم، إلى “عدم الاستخفاف بمتحور أوميكرون، الخفي السريع الانتشار المعروف حديثا ب BA2، حتى لا تمتلىء أسرة المستشفيات والعنايات المركزة به، وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية”.

وطالب وزارة الصحة ب “جعل اللقاحات متوفرة مباشرة في كل المراكز الصحية من دون منصة، منعا للاسوأ، لئلا نقع في كارثة صحية لا تحمد عقباها، وبخاصة أن نسبة المناعة المجتمعية لم تتعد 40 % بعد أن تجاوزت الدول 70% منه”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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